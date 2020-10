A causa del forte vento e delle raffiche particolarmente violente il Comune ha deciso di chiudere cimitero, pineta di San Francesco e i giardini, per questioni di sicurezza. Questa mattina un albero è già caduto in via Portoghese, in mezzo alla strada. Il provvedimento, a tutela dell’incolumità dei cittadini, sarà valido fino a questa sera. Quando scadrà anche l’allerta arancione della Protezione civile.

