Incidente ieri sul lungomare di San Cataldo. Un’auto ha preso in pieno uno dei dissuasori a forma di cupola sistemato dal Comune per delimitare la nuova pista ciclabile. Tante le polemiche sulla nuova viabilità a San Cataldo e diversi anche gli incidenti. Un altro pochi giorni fa in via Tripoli.

Alcuni residenti chiedono al Comune di rivedere la nuova viabilità, partita post lockdown e che ha portato a realizzare una pista ciclabile sul lungomare, con un percorso non lineare perché sono stati creati anche degli spazi “per la socialità” per i quali mancano ancora gli arredi. (Foto Facebook)

