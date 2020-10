Lacrime, abbracci e tanti applausi. Bari dice addio dopo 21 anni al Disney Store di via Sparano, un negozio simbolo della strada dello shopping dal 1999. Non c’è stato nulla da fare per i 13 lavoratori del punto vendita nonostante la petizione popolare e lo sciopero degli scorsi giorni.

Per ora il Disney Store del capoluogo pugliese è il primo a chiudere in tutta Italia, a causa di un calo di fatturato secondo parametri e budget tutti decisi in Usa, lontani dalle dinamiche locali. Per i dipendenti si prospetta un futuro incerto, da subito partirà la cassa integrazione sino al 17 novembre che sarà probabilmente prorogata fino a dicembre. Il video in basso mostra l’ultima chiusura, avvenuta alle 20 del 3 ottobre: tanti applausi e qualche lacrima dei grandi e anche dei più piccoli.

