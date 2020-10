Il Bari impatta in casa con il Teramo, una partita tutta in salita per i biancorossi che dopo due minuti si sono ritrovati in svantaggio per un gran gol di Bombagi. La squadra di Auteri, però, non si è scomposta e ha reagito subito, creando diversi occasioni per andare in rete.

Il gol del pareggio è arrivato nel secondo tempo con Celiento sotto porta, i pugliesi hanno poi avuto almeno un altro paio di chance per passare in vantaggio, soprattutto con Marras che in mezza rovesciata ha sbagliato clamorosamente da 6-7 metri dalla porta avversario. Per numero di occasioni i baresi avrebbero meritato i tre punti, ma si devono accontentare di un pari che lascia molto l’amaro in bocca.

Top. Celiento, autore del gol del pareggio ma non solo. Tanta corsa e qualità

Flop. Antenucci, soffre la marcatura di Diakitè e sbaglia un gol clamoroso

