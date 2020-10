Sono 398 le persone a Bari che risultano positive al Covid. Lo comunica in una diretta Facebook il sindaco Antonio Decaro. “Sono tanti i casi – spiega – ma non si è registrato un forte aumento. La situazione è sotto controllo e dobbiamo rispettare le norme anti Covid”. Decaro chiede di mantenere le distanze, di evitare assembramenti e di rispettare l’obbligo di indossare le mascherine davanti alle scuole. “Non c’è bisogno di accompagnare i figli a scuola in due o tre persone – spiega – basta un solo genitore. Evitiamo gli assembramenti”. In risposta alle polemiche sulle file per accedere alla Fiera ricorda: “Il biglietto si acquista online – conclude – non c’è bisogno di mettersi in fila alle biglietterie”. File che oggi si sono create soprattutto per la conversione dei biglietti omaggio.

