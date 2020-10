L’arresto dell’assassino reo confesso dell’omicidio dei due fidanzati di Lecce, Daniele De Santis e Eleonora Manta. Le storie di malasanità. L’aumento dei contagi in Puglia. La chiusura del Disney Store a Bari. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 27 settembre. Aumentano i casi, anche la Puglia sopra il livello di allarme per i contagi da Covid

Lunedì 28 settembre. L’appello di una malata terminale alla Regione Puglia

Martedì 29 settembre. Confessa l’omicidio dei due fidanzati di Lecce: arrestato Antonio De Marco

Mercoledì 30 settembre. Parte la campagna per i vaccini per l’influenza in Puglia

Giovedì 1 ottobre. L’odissea di una mamma per prenotare un esame medico al figlio di 5 anni

Venerdì 2 ottobre. Il premier Conte inaugura la Fiera del Levante

Sabato 3 ottobre. Addio ad un altro negozio in via Sparano: chiude il Disney Store

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.