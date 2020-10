“No ad alleanze con il Pd”. Lo ribadiscono a gran voce i consiglieri comunali e municipali Cinque Stelle a Bari. “Sappiamo bene che a Roma gli accordi di governo sono stati frutto di una legge elettorale che non dava spazio a scelte alternative ma qui, sul territorio, la situazione è molto diversa – spiegano in una nota – In Regione, così come al Comune e nei Municipi, la legge elettorale attribuisce una maggioranza netta e i cittadini in ben due tornate elettorali ci hanno scelti per rappresentarli all’opposizione che è quello che ogni giorno cerchiamo di fare al meglio all’interno delle istituzioni, discutendo con le altre forze politiche solo nel merito dei temi. Con il PD, attuale forza di maggioranza locale, non abbiamo neanche la stessa visione di città, abbiamo diverse priorità, quindi non vediamo proprio condizioni per una convergenza politica”.

“A seguito anche del confronto tenutosi con attivisti e gruppi di lavoro, noi restiamo coerenti con la volontà espressa dai nostri elettori lo scorso anno. Continuiamo a svolgere il nostro ruolo di opposizione costruttiva e propositiva e siamo pronti a ribadire la nostra posizione anche in vista degli Stati Generali del Movimento”, conclude la nota.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.