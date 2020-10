“Da tempo il degrado della piazza è tornato a far parlare, dallo spaccio, il bivacco e i vari rifiuti presenti sui viali e nelle aiuole (soprattutto sul lato di via Crisanzio, mentre la zona via Nicolai è migliorata)”. La denuncia è del comitato di piazza Umberto che ha pubblicato su Facebook anche delle foto. “La scorsa settimana è intervenuta la polizia locale che ha smantellato una tenda presente su di un albero – continuano i residenti – arrestato due individui che vendevano merce illecita e poi la Polizia di Stato ha setacciato la zona con le unità cinofile. Questa mattina ci siamo ritrovati una piazza particolarmente sporca per via del vento di sabato e abbiamo immediatamente allertato gli operatori ecologici che, nonostante la scarsità di personale e i numerosi interventi in diverse zone della città per via dei danni provocati sempre dal maltempo di sabato, sono intervenuti su piazza Umberto”.

