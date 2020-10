Per l’accertata positività al Covid-19 di un docente e di uno studente, la scuola elementare Carnicella di Molfetta è stata chiusa per sanificazione (riaprirà domani con due classi che rimarranno in isolamento), e una classe dell’istituto industriale Ferraris è in isolamento domiciliare fiduciario.

Lo comunica il sindaco, Tommaso Minervini, spiegando che complessivamente a Molfetta ci sono 17 casi positivi, otto dei quali derivanti dai contatti con i partecipanti ad una gita dei giorni scorsi a Santa Rita. «Galeotta è stata una gita fatta da due persone anziane – spiega Minervini – i cui contatti hanno determinato ben otto casi positivi». Tra questi c’è uno studente dell’industriale e un docente della scuola Carnicella. Altri cinque casi positivi derivano da contagi di cittadini che lavorano fuori Molfetta, un dipendente del Comune di Andria e quattro operatori sanitari che lavorano ad Andria e a Bari. L’invito del sindaco è a «rimanere il più possibile in città tranne per motivi di lavoro e usare sempre le mascherine».

