Un medico del pronto soccorso del Di Venere è risultato positivo al Covid. Il pronto soccorso è stato quindi chiuso per permettere le operazioni di sanificazione. Tutto il personale venuto in contatto con il medico è stato sottoposto a tampone e si attendono i risultati. Il medico avrebbe contratto il Covid in ambiente esterno all’ospedale.

