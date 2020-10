“In seguito ad un tampone eseguito a mio fratello, risultato positivo, abbiamo eseguito tutti il tampone in famiglia e siamo risultati positivi io e mio padre, gli altri componenti sono negativi. Stiamo tutti bene e in isolamento in attesa di fare i tamponi di controllo. Stiamo collaborando con il dipartimento di prevenzione per le indagini epidemiologiche previste per legge”, conclude.