Grave incidente questa mattina sulla statale 16, in direzione nord, tra Santo Spirito e Giovinazzo. Si sono scontrati un tir, precisamente un camion dei rifiuti, e un suv: quest’ultimo si è schiantato contro il guard rail. Il tir invece si è fermato in mezzo alla carreggiata. Entrambi gli autisti sono stati portati in ospedale. Traffico completamente in tilt, con attese superiori all’ora. La polizia locale di Bari invita ad utilizzare l’uscita di Santo Spirito e proseguire quindi per la strada interna fino a Giovinazzo. Sul posto Anas, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

