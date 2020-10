Impazzano i preparativi per la tappa del Giro d’Italia Giovinazzo- Vieste. La città è pronta ad accogliere venerdì i campioni delle due ruote e, mentre si continua ad aggiornare in tempo reale il calendario degli eventi che precederanno lo start di sabato 10 ottobre in piazza Vittorio Emanuele II, il pasticciere-artista giovinazzese, Nicola Giotti, ha creato le sue ormai celebri uova di cioccolata dedicate al Giro d’Italia: una per Giovinazzo e l’altra per Vieste.

Con la sua tecnica unica della ‘aerografia indiretta speculare lucida’ ( foto allegate), Giotti ha riprodotto e decorato a mano le sagome dei campioni dedicando lo sfondo alle due città pugliesi che ospitano la tappa: per Giovinazzo la celebre Cattedrale e per Vieste il borgo antico.

Nel frattempo, il Comune di Giovinazzo ha patrocinato l’iniziativa guidata da Gianmarco D’Elia, d’intesa con il Comitato Tappa e i commercianti giovinazzesen che prevede la degustazione di appositi drink che avranno l’ingrediente comune dell’Amaro del Ciclista e del Bitter del Ciclista.

Di seguito le iniziative legate ai drink:

Giovedì 8 ottobre, alle 12.00, all’hotel San Martin Giovinazzo, Masterclass Casoni con presentazione presentazione del drink ufficiale del giro d’Italia che sarà unico e riprodotto per tutto il weekend dai partner. Il drink sarà studiato, creato e realizzato dal bartender Nico Ruggero. Aperitivo in terrazza San Martin con degustazione prodotti.

Venerdì 9 ottobre, alle 22.00, al Katiuscia Peolpledrinks, presentazione drink list e degustazione dei cocktail creati con i prodotti Casoni -distribuzione di gadget e relativa presentazione della gamma dei prodotti.

Sabato 10 ottobre, alle 12.00, al Ragno d’Oro Caffè, uno dei bar più antichi della storia giovinazzese, in piazza Vittorio Emanuele II, aperitivo durante e dopo la partenza della tappa in collaborazione con una nota scuola di bartending, presentazione della drink list con degustazione cocktail creati coi prodotti Casoni e distribuzione gadget.

