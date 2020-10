Per un semplice documento sullo stato d’occupazione? In alcuni casi bisogna attendere più di tre giorni, dopo decine di telefonate e mail senza risposta. Accade a Bari, al centro per l’impiego in via Devitofrancesco attualmente in smart working durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid e che riceve solo su prenotazione.

Ma la difficoltà sta proprio nell’ottenere un appuntamento. Lo segnala un giovane disoccupato sulla pagina del sindaco Antonio Decaro: “Ma è a conoscenza delle condizioni in cui versa il centro per l’impiego a Bari? E’ mai possibile che per poter ottenere un foglio stampato si perda la possibilità di assunzione o di partecipazione ad un bando?”, racconta.

“Senza dimenticare le lunghe code fatte alle 06.30 di mattina nel periodo pre Covid. All’ingresso è stato affisso un foglio con una mail alla quale dopo 3 giorni ancora non rispondono, e un numero di telefono al quale non risponde nessuno. È qualcosa da terzo mondo in una città metropolitana come la nostra”, conclude.

