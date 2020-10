Una nave – la Rapsody – con circa 800 migranti, per lo più tunisini, è in arrivo a Bari da Lampedusa. A darne notizia il consigliere comunale di Fratelli di Italia, Filippo Melchiorre. Notizia poi confermata. Le autorità baresi sono state allertate. Nessuno dei migranti scenderà: la nave attraccherà per qualche ora. Bocche cucite dalla Prefettura, non si conosce l’ora di arrivo. I migranti saranno “smistati” direttamente a bordo: portati in aeroporto per prendere dei charter per il rimpatrio. Forse solo i minori non accompagnati verranno portati a Brindisi.

Durante il Consiglio comunale, su sollecitazione del consigliere comunale della Lega, Fabio Romito, è intervenuto anche il sindaco Antonio Decaro sulla questione. “In corso una riunione del comitato provinciale di pubblica sicurezza – ha detto Decaro – i migranti faranno scalo tecnico a Bari, resteranno sulla nave per poi essere smistati in altre parti di Italia o rimpatriati. Nessuno si fermerà al Cara di Bari”.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.