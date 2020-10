L’84esima edizione della Campionaria della Fiera del Levante è anche ricca di novità e curiosità. Tra queste un dispositivo di sicurezza che non rende la vita facile ai i ladri. Non è un semplice allarme ma un sistema che in pochissimi secondi, da 3 a 10 per l’esattezza, eroga una fittissima nebbia che impedisce ai ladri di vedere e di rubare. Si chiama Ufo ed è un nebbiogeno autoinstallante innovativo e facile da installare. In questo modo è possibile gestire autonomamente la propria sicurezza perché Ufo si può facilmente spostare semplicemente staccando la spina. La nebbia erogata è composta da alcool e glicole alimentare ed è certificata e atossica per persone e animali. Una volta erogata la nebbia si dissolve in circa mezz’ora, tempo sufficiente per la cattura del ladro. La nebbia inoltre non lascia residui e non rovina arredi. E’ possibile visionare il dispositivo in azione presso il padiglione dell’Edilizia Abitativa.

Ad esporlo è l’unica azienda italiana che lo produce, un’azienda di Treviso convenzionata con numerose federazioni di categoria. Annovera numerosi clienti quali tabaccherie, ottici, gioiellerie, farmacie oltre a privati. Grazie a questo dispositivo, che azzera la visibilità al 100%, dal 2014, anno di istituzione dell’azienda, sono stati sventati 1500 furti mentre solo nel 2020 ben 500.

