“Abbiamo notato che sul lavoro, nelle scuole, in corsia, i comportamenti sono molto rigorosi. I punti di caduta ci sono soprattutto nel tempo libero, ad esempio quando si esce o si partecipa a una festa privata. Per questo va varato un codice di condotta in particolare per tutti coloro che nella società svolgono ruoli sensibili”, spiega Emiliano.