Per cause in corso di accertamento una persona è stata travolta da un treno a Molfetta. Il traffico ferroviario è fortemente rallentato, con ritardi anche di 90 minuti. I treni direttamente coinvolti sono • FB 8803 Milano Centrale (7:35) – Bari Centrale (15:27); IC 704 Bari Centrale (15:55) – Roma Termini (22:20) • RV 12457 Foggia (14:31) – Bari Centrale (15:54) • R 22308 Fasano (14:08) – Barletta (16:00) • R 22280 Fasano (14:38) – Barletta (16:30)

Treni parzialmente cancellati: • R 22304 Fasano (13:08) – Barletta (15:17): limitato a Bari Centrale (14:16) • R 22303 Barletta (14:57) – Fasano (16:49): origine da Bari Centrale (15:49) • R 22281 Barletta (15:27) – Fasano (17:17): origine da Bari Centrale (16:19) Treno cancellato: • RV 12472 Bari Centrale (15:31) – Foggia (16:54)

