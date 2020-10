Nuova allerta gialla della Protezione civile in Puglia. Dopo il forte vento della scorsa settimana per domani, dalle 8 e per dodici ore sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. La Protezione civile invita alla prudenza. L’allerta gialla riguarda tutto il territorio regionale.

