In tempi di Covid l’84esima Campionaria della Fiera del Levante pone massima attenzione ai sistemi di sanificazione degli ambienti applicando dispositivi di massima sicurezza. E’ il caso di EOS1 un robot completamente autonomo con azione germicida dei virus al 99.99% in funzione soprattutto nei grandi ambienti come scuole, aeroporti, ospedali.

Utilizza una tecnologia UV-C con otto lampade verticali al mercurio che quando si accendono rilasciano raggi che distruggono gli acidi RNA e DNA dei virus. Con una sola ricarica, di 8 ore di autonomia, sanifica un ambiente di 450 metri quadrati.

Sempre in tema di sicurezza un altro innovativo sistema di sterilizzazione è il Safe Gate, un varco di ingresso sanificato che svolge diverse attività: misura la temperatura, distribuisce gel disinfettanti, contiene alert mascherina e tappetino sanificante che igienizza le suole delle scarpe, effettua una sanificazione total body. Rilascia una sostanza disinfettante di ipoclorito di sodio diluita con acqua con funzione germicida dei virus anch’esso al 99.99%.

I dispositivi di sicurezza sono di un’azienda di Lucca leader nel settore sterilizzazione. Le dimostrazioni sono visionabili nel Nuovo Centro Congressi della Fiera del Levante.

