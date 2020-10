Incidente in via Amendola a Bari, in prossimità dello svincolo per la statale 100. Un tir ha urtato fortemente sulle barriere in cemento ed è rimasto bloccato sotto un ponte occupando parte della carreggiata. L’incidente potrebbe essere causato dalla pioggia leggera caduta nelle ultime ore sul capolugo pugliese. Inevitabili code e traffico in tilt in attesa del rimorchio e delle operazioni di sgombero.

