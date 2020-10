Due ragazzi si fronteggiano con calci e pugni, intorno un capannello di giovani cercano di dividere i due contendenti e fanno scappare l’aggressore. Per terra a centro strada un monopattino elettrico, forse un incidente la causa dell’episodio di violenza, con il traffico pedonale e automobilistico che si paralizza per qualche minuto.

Accade a Bari, nella zona della movida a pochi metri dal lungomare Nazario Sauro, come testimonia il video in basso pubblicato dalla pagina social dal Comitato di salvaguardia del quartiere Umbertino.

“Ulteriore episodio di violenza questa notte in Largo Adua. Allo stato non sono note le cause dell’alterco. E siamo ad appena un mese dei tristi fatti di Colleferro. Senza contare che nell’ Umbertino, nonostante la recente ordinanza Regionale e gli accorati appelli delle autorità, continuano a segnalarsi i soliti assembramenti senza uso delle mascherine. Sempre più necessario un effettivo”.

