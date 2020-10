Verranno attivati tavoli tematici con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni di categoria economiche e dei rappresentanti del terzo settore per “individuare soluzioni condivise fondate sul senso di responsabilità personale e collettiva per la tutela della salute pubblica”.

Lo annuncia la prefettura di Bari in merito all’emergenza coronavirus e la rimodulazione delle attività di controllo sull’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio e del divieto di assembramento. In prefettura si è svolta una riunione al termine della quale, “in considerazione dei diversi contesti in cui è necessario incidere”, è stata “condivisa l’opportunità – fanno sapere dalla Prefettura – di attivare tavoli tematici con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle associazioni di categoria economiche e dei rappresentanti del terzo settore”.

