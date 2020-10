Approvata con 253 sì la risoluzione che impegna il governo alle mascherine obbligatorie in tutta Italia. Dopo le due fumate nere di martedì per assenza del numero legale, stamattina la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sul Covid con 253 Si e 3 No. L’opposizione non ha votato.

Per “disporre la proroga dello lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021” e “a provvedere affinché su tutto il territorio nazionale sia introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto e per l’intero arco della giornata”.

La Giunta ha deciso per il regolamento di Montecitorio che i parlamentari in isolamento da Covid sono da ora “in missione” e quindi assenti giustificati, con conseguente abbassamento del quorum.

