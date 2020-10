“Come abbiamo imparato in tanti mesi di esperienza non è il dato di una giornata che deve essere valutato, ma l’andamento della curva nel suo complesso. Il dato di oggi è legato alla casuale coincidenza di un aumento di casi in due province. È una situazione da monitorare attentamente che deve comunque invitare tutti noi alla massima attenzione e prudenza”. Lo ha dichiarato il professore Pierluigi Lopalco, assessore regionale alla Sanità in pectore, commentando l’aumento di contagi di coronavirus oggi in Puglia, con 196 casi in appena 24 ore.

