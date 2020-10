Nuovo caso Covid all’ospedale San Giacomo di Monopoli (Bari). Come riporta link24, si tratta di un’anziana giunta in ospedale e transitata dal pronto soccorso, dal reparto di Radiologia e successivamente nella zona grigia in Cardiologia.

Secondo le prime informazioni la donna non sarebbe di Monopoli e il ricovero inizialmente è stato legato a dei sintomi neurologici. La paziente è stata trasferita al Policlinico di Bari. La notizia si va ad aggiungere alla positività di un operatore sanitario sempre all’ospedale San Giacomo di Monopoli.

