“La Giunta? Non è pronta perché dobbiamo per forza attendere la proclamazione dei consiglieri, perché la Puglia ha questa regola, secondo la quale devo prendere gli assessori all’80% dagli eletti. Se io non so chi sono gli eletti, non posso fare la Giunta”. Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, rispondendo in Fiera del Levante alle domande dei giornalisti. “Ora abbiamo in carica la giunta precedente – ha proseguito – che sta facendo perfettamente il suo lavoro e quindi nessun problema. La Corte d’Appello avrà tutto il tempo necessario per fare questi accertamenti, anche perché mi dicono che la Corte d’Appello di Bari non ha ancora ricevuto dalle circoscrizioni di Bari i dati per procedere poi ai controlli. Apertura ai 5Stelle? È una linea politica generale di tutto il Partito Democratico e di tutto il centrosinistra e attendiamo che a livello generale e a livello locale si possa aprire la discussione. La disponibilità c’è”.

Ma ieri il gruppo del M5S in Consiglio regionale ha detto di non voler accettare alcun assessorato e di essere pronto a fare opposizione.

