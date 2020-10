Si chiama “RotteVariabili – Servizi Inclusivi per studenti universitari” il progetto, finanziato da Adisu Puglia, promosso dalla Cooperativa Sociale “L’integrazione Onlus” e in collaborazione con i Teatri Koreja, che prenderà avvio nelle prossime settimane e darà la possibilità a tutti gli studenti universitari degli Atenei pugliesi, anche a quelli con disabilità, di partecipare ad attività sportive, culturali, artistiche e ricreative nella piena salvaguardia del principio di autonomia e libertà di scelta e in conformità con tutte le direttive ministeriali in materia di Covid-19.

Il progetto Rotte Variabile è un progetto atto a dare equilibrio ed equità al bagaglio esperienziale di uno studente con disabilità rispetto ai suoi pari.

Per i partecipanti al progetto “Rotte Variabili – Servizi Inclusivi per Studenti Universitari” sarà possibile partecipare a numerose attività sportive, a un laboratorio di teatro, agli eventi culturali e di intrattenimento resi accessibili dal marchio “AbilFesta” come il festival de “La notte della Taranta”, il festival de “Birra and Sound di Leverano”, l’International Festival & Music Conference – MEDIMEX e tutte le tappe del “Battiti Live Tour”, sarà inoltre possibile organizzare giornate di accessibilità nei musei pugliesi a cura degli stessi Studenti. Per conoscere le attività previste per l’Ateneo di appartenenza consultare il file in Allegato.

