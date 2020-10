Ha attraccato nel porto di Bari la Rhapsody, la nave con a bordo circa 800 migranti, proveniente da Lampedusa. Si tratta solo di uno scalo tecnico per consentire tutte le operazioni di trasferimento dei migranti in altre parti di Italia o per rimpatriarli. Solo i minori non accompagnati saranno trasferiti a Brindisi. Quindi nessuno dei migranti si fermerà al Cara di Bari. Le operazioni sono cominciate nel porto, dopo un lungo viaggio da Lampedusa. A coordinare la Prefettura.

Tutti i cittadini stranieri durante la permanenza a bordo sono stati già sottoposti ai necessari screening sanitari e indagini epidemiologiche da cui è emersa la loro negatività al Covid – 19, secondo quanto ha comunicato nei giorni scorsi la Prefettura. Tra loro sono presenti minori e persone in condizioni di particolare vulnerabilità che seguiranno percorsi prioritari di intervento attraverso la collocazione in strutture idonee, fuori provincia, indicate dal Ministero dell’interno.

