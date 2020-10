In seguito alla positività riscontrata in un genitore di un alunno che frequenta una classe della scuola elementare Mazzini, la Asl ha disposto la quarantena della stessa classe, in attesa dei risultati dei tamponi. Gli operatori della Asl sono quindi al lavoro per ricostruire anche l’eventuale catena dei contagi e fermare quindi un eventuale focolaio. L’istituto resta aperto, solo la classe interessata è stata lasciata a casa. Pare che il genitore contagiato sia stato presente, inconsapevole della sua positività, ad una festa di compleanno. Nel frattempo per domani, dalle 15, la scuola ha predisposto un servizio di sanificazione per tutto l’istituto.

