“Con molto dispiacere vi comunichiamo che abbiamo avuto l’ufficialità che all’interno del nostro negozio c’è una positività al Covid-19. Resteremo chiusi per sottoporre tutto lo staff ai controlli necessari e predisporre la sanificazione e igienizzazione degli ambienti al fine di garantirvi una riapertura in totale sicurezza”: lo scrivono sulla propria pagina facebook i gestori della macelleria Natale di Domenico Caricola in viale delle Regioni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.