Incidente questa mattina in via Tatarella, all’altezza della rotatoria di accesso al ponte Adriatico. Tre auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. L’incidente ha riportato danni ai veicoli, due feriti e disagi al traffico. Sul posto la polizia locale per gestire al meglio la viabilità: solo per percorrere il ponte Adriatico c’è chi ha impiegato fino a 45 minuti. (foto repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.