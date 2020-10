Nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Bari, in diverse attività hanno denunciato 2 persone. In centro città, gli agenti della volante di zona hanno fermato e controllato un cittadino etiope classe ’87 all’interno di un circolo ricreativo; il giovane è risultato sprovvisto sia di documento di identificazione che di permesso di soggiorno; l’uomo è stato pertanto denunciato all’Autorità competente ed accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

Più tardi in corso Cavour, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine, in ausilio alla Squadra Volanti, hanno fermato e controllato un barese pluripregiudicato classe ‘79; dal controllo dati è emerso che il 41enne è sottoposto alla misura del DACUR, che prevede il divieto d’accesso a determinate aree urbane, e per tale inosservanza l’uomo è stato deferito all’Autorità competente.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.