Dopo il caso Covid accertato su un frate della Basilica di San Nicola, e la sospensione delle messe dalla scorsa domenica, sono arrivati i risultati dei tamponi sugli altri frati. I tamponi sono tutti negativi. Per questo il priore Giovanni Distante ha disposto la ripartenza delle celebrazioni a partire da oggi. Lo annuncia lui stesso in una nota. “Grazie per le vostre preghiere, a nome dei Frati della comunità di San Nicola, particolarmente da chi di noi, più di tutti sta subendo le tristi conseguenze della pandemia – scrive Distante – Oggi, recitando il Rosario ci siamo sentiti più vicini a fratelli che soffrono, al nostro confratello ricoverato al Policlinico di Bari, a coloro che operano per alleviare le loro sofferenze. Dopo l’esito negativo dei due tamponi effettuati sui tutti i frati della Comunità, da oggi, 8 ottobre, riprenderemo con la grazia di Dio le celebrazioni in Basilica. A noi e a tutti raccomandiamo il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.