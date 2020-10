Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, ha deciso di chiudere a partire da domani mattina la scuola primaria “Carnicella” perché alcuni operatori scolastici risultano positivi al Covid-19: lo ha comunicato oggi su facebook. A Molfetta sono 20 le persone contagiate dal coronavirus. “Mi vedo costretto – spiega – da buon padre di famiglia e per proteggere i bambini a chiudere completamente le classi in attesa di nuove disposizioni in base a quello che ci comunicherà il dipartimento di Prevenzione dell’Asl”.

