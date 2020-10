Nuovo record di contagi oggi in Puglia, su 4.754 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 248 casi positivi: 175 in provincia di Bari, 15 nella Bat, 3 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. E’ stato registrato un decesso in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 440.278 test; sono 4929 i pazienti guariti; 3334 i casi attualmente positivi di cui 301 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.867.

“I casi di positività registrati oggi in provincia di Bari sono riferiti per la maggior parte a contatti stretti di positivi già tracciati in precedenza – spiega il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce – Il dipartimento di prevenzione ha poi individuato una serie di cluster: si tratta di istituti scolastici tra Bari e provincia, una Residenza sanitaria per anziani, una casa di cura privata e un gruppo di stranieri presenti sul territorio”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.