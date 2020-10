“Sono 505 le persone positive al Coronavirus in isolamento domiciliare a Bari. Solo oggi altre 75”. Lo comunica il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Tra i contagiati “anche studenti, per questo sono state chiuse alcune classi e messi in quarantena gli alunni. Dobbiamo renderci conto – prosegue Decaro – che stiamo attraversando di nuovo un periodo difficile. Lo dico a quei ragazzi che, ieri sera, sono stati sorpresi senza mascherina dai carabinieri mentre festeggiavano per strada un matrimonio. Lo dico alle famiglie di quei bambini che hanno partecipato a una festa di compleanno portando il contagio a casa e a scuola. Saremo tutti colpevoli se la situazione andrà peggiorando. Perché scene come questa in questo momento non hanno nessuna giustificazione”.

“In queste ore – conclude – le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale stanno intensificando ancora di più i controlli e sanzionando fino a 1.000 euro chi non rispetta le regole davanti alle scuole, nei mercati, nei pressi dei locali o al loro interno. Ma è impensabile che si riesca a controllare tutto il territorio cittadino, nemmeno con l’esercito. Dobbiamo essere responsabili. Tutti”.

