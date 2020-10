Sono sette i casi di contagio da Covid che si sono registrati nella città di Gravina. Di questi, quattro sono ragazzi e bambini che frequentano le scuole del comune. Il sindaco Alesio Valente ha quindi deciso di chiudere per la giornata di oggi tutti gli istituti. “La Asl non ha completato l’iter che consente di tracciare tutti i contatti avuti dai ragazzi che sono risultati positivi – ha detto il sindaco – E quindi abbiamo bisogno di tempo per individuare i potenziali nuovi casi di contagio. La Asl informerà i dirigenti scolastici appena avrà ricostruito la catena dei contagi”.

Il sindaco invita ad evitare le feste tra bambini e ragazzi. “Dobbiamo fronteggiare questa nuova ondata di emergenza – ha aggiunto – Vi chiedo qualche sacrificio, prudenza e grande senso di responsabilità. Mi scuso per i disagi che questa decisione arrecherà a qualche famiglia, ma la salute viene prima di tutto”.

