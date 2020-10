È stato chiamato “Le mani sanno”, il nuovo allestimento fotografico permanente della clinica di Onco-Ematologia pediatrica del Policlinico di Bari, che sarà inaugurato sabato 10. Gli scatti della fotografa professionista Martina Lucarelli riprendono le fasi del laboratorio di sartoria realizzato con le giovani pazienti del reparto poco prima del duro periodo di lockdown imposto dall’epidemia di Covid19. Un progetto di moda dedicato alle ragazze in terapia, che ha ricevuto il supportato dell’associazione onlus “La culla di spago”.

Grazie all’intervento tecnico della docente Carmela Palermo, dell’ex paziente del reparto Annalisa Ritoli e della volontaria dell’associazione Giulia Borracci, le ragazze in cura hanno realizzato turbanti ed accessori moda durante incontri dedicati. Partendo dalla scelta delle stoffe e dei materiali necessari, hanno imparato a cucire copricapo, t-shirts, collane, bracciali e tanto altro. Musica e risate, tipiche della loro età, hanno cercato di alleviare dolore e solitudine, regalando pomeriggi spensierati e colorati, come merita la loro giovane età.

“I pazienti oncologici in età adolescenziale si ritrovano a metà strada tra il mondo dell’oncologia pediatrica e quello dell’adulto, in quella che il mondo scientifico chiama ‘terra di Nessuno’ – spiega il dottor Nicola Santoro, direttore dell’unità operativa di pediatria ad indirizzo oncoematologico del Policlinico di Bari. Dal 2016, nel centro di Oncoematologia pediatrica, si è costituito il progetto “Noi giovani”, un contenitore di iniziative rivolte ai ragazzi in terapia ed agli operatori sanitari, di cui è responsabile la dottoressa Teresa Perillo. Tra gli altri progetti più significativi l’allestimento di una “teen-zone” all’interno del reparto, arredata grazie alla fondazione Umberto Veronesi nell’ambito del progetto “Fondazione Umberto Veronesi Easy Room” e all’associazione Apleti.

La stanza contiene strumenti musicali, divano, giochi da tavolo e multimediali, libri, attrezzature sportive e non, il tutto a disposizione dei ragazzi e dei loro amici e parenti che vengono a trovarli durante i periodi di degenza. All’interno della stanza sono nati una serie di progetti: creazione di murales mediante writers specializzati, interventi di musicoterapia, di pet therapy, progetto di trucco e di creazione di accessori moda con sfilata finale, nonché preparazione di una squadra di ragazzi che grazie all’associazione Apleti ha partecipato ogni anno ad un evento sportivo nazionale, la Winners Cup, che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con squadre di adolescenti provenienti da altri centri di oncologia italiani. Tutte le attività mirano a migliorare la qualità dell’assistenza e ad aiutare i ragazzi ad attraversare con più forza e supporto un periodo così buio della loro giovane vita. L’obiettivo è anche quello di stimolare la loro creatività, aiutarli ad accettare i cambiamenti fisici che la malattia comporta e sentirsi parte di un gruppo in grado di comprenderli.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.