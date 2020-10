Ritorna domani, sabato 10 ottobre, a partire dalle 18.00 nel Salone dell’Innovazione, la mobile digital art dell’artista canadese Matthew Watkins. Nella sua performance creerà vere e proprie opere d’arte con le dita mediante dispositivi smartphone o tablet. Sullo schermo multitouch dalla sua creatività nascono animali, personaggi da fumetto, robot. In particolare nello spettacolo live di domani Watkins sarà ispirato dai paesaggi pugliesi, dai trulli e dalle ambientazioni tipiche del territorio.

Per i consueti Talk al Salone dell’Innovazione dalle 11.00 alle 13.00: “Dalla Scuola all’Industria 4.0: la scuola proiettata nel mondo del lavoro e dell’innovazione tecnologica”. Nel corso dell’incontro si parlerà delle sfide del futuro della scuola, insieme a referenti istituzionali, aziendali e del mondo scolastico. Modera Stefano Franco, innovation manager

Dalle 17.00 alle 18.00 – Identità digitale e servizi digitali per l’impresa, a cura di Infocamere

Per i Workshop dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 18.30 alle 20.00: – Laboratori e giochi scientifici, a cura di Alumni Mathematica Nel laboratorio giovani partecipanti potranno toccare con mano le bellezze matematiche attraverso esperimento e giochi scientifici

Dalle 10.00 alle 22.00 l’Istituto Euclide presenterà le proprie innovazioni e tecnologie sviluppate anche in collaborazione con Alumni Mathematica nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro

Proseguono gli spettacoli itineranti nel quartiere fieristico: dalle 12.00 alle 18.00 artisti di strada e trampolieri si esibiranno in performance da guardare a testa in su. Qui musica, danza e circo si fondono creando quadri coreografici e figure fantastiche davvero suggestive.

Alle 16.30 – 18.00 – 19.30 torna in Fiera il Carillon vivente già apprezzato dai visitatori nella scorsa edizione della Campionaria. Il Carillon Vivente è un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che vaga sulle note musicali, guidato da un settecentesco pianista, il tutto mentre un’eterea ballerina vi balla sopra sulle punte in tutù. Tutto come fosse un carillon itinerante d’altri tempi, in uno spettacolo romantico e indimenticabile. La performance ha già superato le 1000 repliche in 24 Paesi.

Alle 17.00 – 18.30 – 20.00 si replica lo show di Parolabianca Fashion Butterflies. La performance è realizzata con i costumi che la Maison Dior ha rifinito con le opere del pittore Pietro Ruffo. Lo spettacolo proposto è stato scelto da Dior per il suo evento di apertura della biennale di Venezia 2019, durante il ballo del Tiepolo, evento di beneficienza organizzato con la collaborazione della Venetian Heritage Foundation nei saloni settecenteschi di Palazzo Labia. L’arte, lo stile e la magia di un ballo da sogno.

Per Be Wine alle 18,00 nella Saletta Masterclass Padiglione 20: – Masterclass: Primitivo, Negroamaro e Nero di Troia: la forza degli autoctoni di Puglia. Degustazione di 10 vini rossi pugliesi a cura di AIS Puglia, in collaborazione con Confcooperative Puglia.

10.00-13.30 / 14.30-20.30 esposizione Mestieri d’Arte a cura di Confartigianato nell’omonimo padiglione (fontana monumentale). All’esposizione e vendita delle produzioni dell’artigianato artistico Made in Puglia saranno presentate le anteprime per la regalistica natalizia, presepi, ceramiche tradizionali e contemporanee, accessori per la casa e per la persona, e tante idee regalo esclusive ispirate al nostro territorio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.