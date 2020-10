“Non sono bastate né l’azione di sensibilizzazione né le sanzioni elevate già in passato contro chi spara i coriandoli per festeggiare le lauree. Niente, ogni mattina questo è lo spettacolo che si presenta in piazza Cesare Battisti”. La denuncia è dell’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, che su Facebook ha pubblicato una foto dello scempio lasciato in piazza Cesare Battisti per festeggiare le lauree.