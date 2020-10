“Sono stati lasciati liberi alla stazione tutti i migranti arrivati sulla nave e che avevano un ordine di espulsione”. La denuncia è del consigliere comunale della Lega, Fabio Romito. “Ho visto con i miei occhi – racconta – i migranti accompagnati con bus dal porto e lasciati alla stazione. Ora hanno sette giorni per lasciare l’Italia, ma per ora sono liberi di vagare in città. Ci hanno presi in giro: avevano detto che nessuno sarebbe rimasto a Bari ed invece i fatti dicono l’esatto contrario. Non puoi dichiarare lo scalo tecnico e poi lasciare libero un numero imprecisato di migranti. Questa è la più grande menzogna raccontata alla città di Bari”.

Non c’è ancora chiarezza neanche sui contagi Covid sulla Rhapsody: i numeri passano da 18 a 30 eventuali positivi. “Nella giornata odierna – fanno sapere dalla Prefettura – sono stati accompagnati presso i Centri di rimpatrio 53 cittadini stranieri. Stanno raggiungendo i vari centri di accoglienza diffusa in varie regioni d’Italia 61 migranti . Per 34 cittadini stranieri sono ancora in corso gli accertamenti sanitari, su screening effettuati a bordo nave. Continuano le operazioni per il trasferimento di ulteriori richiedenti asilo verso gli altri centri di accoglienza del territorio nazionale”.

