Sabato 10 ottobre al Tatì di Bari, l’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, per la rassegna “Poker d’assi”, proporrà il live della cantante tarantina Marika Tisei, durante la cena concerto, che caratterizza l’intero calendario di appuntamenti.

Sempre attenta alla comunicazione e alle emozioni che la musica trasmette, l’esibizione della Tisei sarà un racconto in musica con brani legati tra loro dalla popolarità che le ha rese tasselli del grande e variopinto mosaico della musica italiana.

“Sarà un racconto in musica – ha spiegato la cantante – che avrà inizio dagli anni ‘60 e giungerà fino ai giorni nostri. Proporremo un excursus di brani legati al panorama pop italiano, con una piccola parentesi dedicata alla musica partenopea, con qualche brano classico. Mi piace raccontare la musica italiana in toto, in tutte le sue declinazioni”.

Oltre ai brani più celebri dei grandi nomi del cantautorato italiano, saranno eseguiti grandi classici quali “Reginella”, “’O surdato ‘nnammurato” e altri ancora, senza però tralasciare i successi internazionali. Non mancherà infatti occasione per proporre qualche intramontabile successo straniero, magari anche vicino alla giovane età della cantante.

Classe 1990, dalla voce calda e graffiante, Marika Tisei si è avvicinata prima alla danza, che ha studiato per sei anni. Dedicandosi poi al musical, ha spostato successivamente il suo interesse all’età di diciassette anni al canto, iniziando a studiare con insegnanti privati. La sua predisposizione e l’impegno l’hanno portata a partecipare a numerose competizioni canore, ottenendo anche ottimi piazzamenti. Nell’autunno del 2016, con il brano “Vivi Ogni Momento”, scritto a quattro mani da Ornella Vanoni e Lelio Morra, partecipa ad “Area Sanremo”, posizionandosi tra i 48 semifinalisti nazionali. Un’altra esperienza importante è stata la tournèe nelle piazze italiane al fianco del noto imitatore Dario Ballantini, come voce spalla del suo spettacolo musicale.

Ad accompagnare Marika Tisei in questa performance ci sarà il tastierista e compositore, anch’egli tarantino, Enzo Mignogna.

