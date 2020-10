Una socia del Circolo tennis di Bari è risultata positiva al Covid. A comunicarlo è la stessa struttura sui social. “Abbiamo pertanto provveduto, nuovamente, alla sanificazione di tutti gli ambienti e ad informare i soci potenzialmente interessati per conseguenti adempimenti”, si legge in un comunicato. “Questa situazione – è scritto ancora – purtroppo potrebbe peggiorare, raccomandiamo quindi l’utilizzo della mascherina sia all’interno che all’esterno e il distanziamento sociale. L’utilizzo contestuale degli spogliatoi da parte dei soci sarà ridotto a 10 per quello maschile a 6 quello femminile”. Pochi giorni fa un altro contagio sempre al circolo Tennis.

