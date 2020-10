Sono tre i medici del Policlinico Riuniti di Foggia che sono risultato positivi al Coronavirus. Lo si apprende da fonti interne all’ospedale nel quale i sanitari sarebbero operanti nel reparto di Ginecologia. A riscontrare la positività dei tre, che manifesterebbero una lieve sintomatologia, i tamponi effettuati in momenti differenti: sei giorni fa per il primo, a cui è seguita la positività del secondo tre giorni dopo e dell’ultimo, accertata ieri.

Circa 60 tamponi sono stati già eseguito per il personale medico dell’ospedale e per le persone entrate in stretto contatto con loro. Di questi, i primi 15 risultati sarebbero negativi. “Non si tratta di un focolaio – ha rassicurato il direttore generale del Policlinico del capoluogo dauno, Vitangelo Dattoli, che ha concluso – i tre si sono ammalati consequenzialmente. Non sono collegati ad alcun caso specifico o ad alcun caso Covid transitato nel reparto. Intanto abbiamo già sanificato tutti gli ambienti”.

