È stato notato da una pattuglia della Polizia Ferroviaria di Bari Centrale, in servizio di vigilanza nella stazione di Bisceglie, mentre era fermo sul primo binario e si guardava intorno con aria spaesata e con un aspetto trasandato. È stato riconosciuto così dagli agenti un 30enne della provincia di Salerno, affetto da problemi psichici, che si era allontanato di casa da alcuni giorni.

Il ragazzo, che già in passato era stato sorpreso mentre camminava pericolosamente lungo i binari ferroviari, si è dimostrato collaborativo con gli agenti, ai quali ha fornito i suoi dati non essendo in possesso di documenti. Dopo l’intervento di personale del 118, è stato riaffidato alle cure dei genitori.

