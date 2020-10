“Smentisco tutti i retroscena” su accordi con il governatore pugliese Michele Emiliano per l’ingresso del M5S in Giunta, ogni eventuale “interlocuzione deve partire dai rappresentanti in Consiglio regionale, non ci sarà nessun intervento da Roma”: lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, a margine del convegno in Fiera del Levante, a Bari, sugli Stati generali dell’export, rispondendo alla domanda se fossero in corso interlocuzioni con Emiliano per accordi politici.

“Siamo – ha proseguito – davanti a una situazione senza precedenti, una pandemia che non ha confini e che ha cambiato il nostro modo di vivere. Non dobbiamo smettere di progettare soluzioni per affrontare l’emergenza, non siamo ancora fuori pericolo purtroppo. Il nostro Paese ha già dato prova di sapere affrontare la crisi con resilienza. Ora, però, bisogna mantenere alta la guardia per rilanciare la nostra economia. Dobbiamo essere consapevoli che l’Italia ha tutte capacità per rilanciare l’economia, sostenendo imprese ed export. Nel 2019 l’export ha prodotto 475 miliardi di euro”.

