Alcuni migranti della nave Rhapsody, arrivata da Palermo giovedì mattina a Bari con 805 persone, hanno tentato la fuga questa mattina. Due immigrati si sono buttati in mare, ma sono stati salvati dalla polizia.

Ci sono stati momenti di tensione nel porto di Bari, nell’area sono arrivare le forze dell’ordine ed è stato creato un cordone di sicurezza. Come confermato da fonti sanitarie, a bordo del traghetto ci sono alcuni migranti positivi al Covid, che per questo motivo non possono scendere ed essere trasferiti. La nave a breve dovrebbe ripartire, lasciando il porto pugliese.

“La situazione non è tranquilla come ci hanno detto, alcuni migranti sono scappati. Noi siamo fortemente preoccupati anche per lo stato di salute di queste persone, perché ci sono 18 affetti da Covid”, ha commentato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre.

