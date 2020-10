Il Politecnico di Bari in collaborazione con il Comune ha avviato una ricerca sperimentale approvata dal ministero dei Trasporti per installare dei cuscinetti berlinesi in tre incroci di via Sparano con Via Nicolai, via Putignani e via Calefati. Un tipo di dosso stradale utilizzato soprattutto all’estero e in particolare a Berlino, prima città a valutarne l’efficacia, per moderare la velocità di transito delle automobili a ridosso dell’area pedonale e della zona a 10 km/h.

I ricercatori del Politecnico hanno raccolto i dati sulla velocità di transito delle automobili attraverso il telelaser che saranno confrontati poi con le rilevazioni dopo il posizionamento dei cuscinetti berlinesi in modo da valutare se gli utenti davvero rallenteranno grazie a questi dissuasori.

“C’è chi va effettivamente a 10 km/h e chi anche a 30, sono punti di interesse strategico. Abbiamo effettuato le rilevazioni dalle 7 alle 8 di mattina, nel pomeriggio dalle 14 alle15 e la sera dalle 21 alle 22 perché sono orari in cui c’è meno traffico pedonale”. Il cuscinetto berlinese ha una peculiarità: rallenta i veicoli privati senza comunque arrecare alcun disagio a bus, ambulanze, mezzi di soccorso e a due ruote.

