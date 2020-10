Ancora controlli anti Covid della Polizia Locale di Bari che in sinergia con l’Amministrazione comunale e le altre forze di Polizia, sta contrastando coloro che continuano a non rispettare le regole della legislazione emergenziale. Nella giornata odierna sono stati monitorati gli accessi “edilizia” e “orientale” della Fiera del Levante. In particolare in Via di Maratona angolo Via Verdi, è stato bloccato un uomo che, senza mascherina e in prossimità della biglietteria, era in coda al fine di vendere abusivamente alcuni ticket validi per l’ingresso. Ovviamente, il particolare, non è sfuggito agli uomini in borghese del nucleo annona che hanno elevato sanzioni amministrative per centinaie di euro ( di cui 400 per mancato utilizzo dpi) e sequestrato i biglietti utilizzati per l’illegale attività di bagarinaggio.

